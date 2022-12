Sportegolando

TURBO «Il Napoli? È costruito a immagine e somiglianza del mio maestro Spalletti. Una sosta invernale fa bene a chi non sta bene e non al Napoli che invece aveva messo il turbo. Ma Spalletti saprà come ricominciare»

Andrea Stramaccioni, dai Mondiali in Qatar alla Serie A

INTERRAIL «Sono venuto in Inghilterra a fare l’Interrail con mio cugino quando avevo 18 anni. Il tempo era pessimo, come sempre. Ma nonostante questo, ci siamo innamorati di questo paese. La gente ti offriva un letto e la colazione per cinque sterline a notte. Io vengo dalla Foresta Nera e lasciare un perfetto sconosciuto dormire a casa nostra per soldi era l’ultima cosa che ci sarebbe mai venuta in mente. La storia ha sempre dimostrato che assieme possiamo risolvere i problemi e che quando ci dividiamo cominciamo a litigare»

Jurgen Klopp e la sua prima volta in Inghilterra

BAMBINO «Tra Diego e Paolo ci sono stati scambi di parole molto commoventi, i due erano molto legati. Non si frequentavano tantissimo perché Diego era sempre in giro per il mondo, ma si sentivano, si mandavano messaggi bellissimi e intensi. Quando Diego è venuto a mancare, per me è stato difficilissimo dirlo a Paolo che già stava male, sono morti a pochi giorni di distanza, mi ricordo come fosse adesso: lui era a letto e quando gliel’ho detto ha cominciato a piangere come un bambino. C’era un grande affetto, stima reciproca»

Federica Cappelletti, moglie di Pablito Rossi