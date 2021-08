Sportegolando

MODE

«In Allegri vedo una persona che non fa voli pindarici. Se sei alla guida di un gruppo non devi seguire le mode, ma adattare il modulo ai giocatori. La scelta di tornare alla Juve non è un tornare nella comfort zone»

Fabio Capello benedice il ritorno di Allegri a Torino

DIMENSIONE

«La Roma è un club gigante, della dimensione di tanti altri in cui sono stato. Ma la dimensione è una cosa, un’altra è la natura dei progetti. Quando sono arrivato al Chelsea, all’Inter o al Real Madrid i progetti erano chiari, bisognava vincere immediatamente, non in futuro. Alla Roma la situazione è diversa, per questo è ovvio che sia necessario il tempo. Non vinciamo da tanti anni, siamo finiti sesti o settimi e abbiamo concluso l’ultimo campionato con 29 punti di distacco dalla prima. Questi sono i numeri e il tempo è l’unica soluzione» Mou non fa promesse ma ha chiaro in testa quello che vuole fare

PUZZLE

«Abbiamo ancora una sessione di allenamento da fare, ma la settimana è stata pesante per lui perché era nel gruppo dei ritardatari. Speriamo sia in campo. Per noi è come l’ultima tessera del puzzle. Speriamo sia quell’anello mancante che ci permetta di avere e trovare più soluzioni. Romelu è quel tipo di personalità e profilo che ci mancava all’inizio. Non so quanti gol possa fare, mi interessa molto il suo impatto. Per quel che ho visto sinora, mi sembra un ragazzo davvero simpatico, molto disponibile e dedito al lavoro»

Tuchel, tecnico Chelsea, aspetta di capire l’impatto di Lukaku