Sportegolando

SCARAMANTICO «Se sono scaramantico? No. Si può dire la parola scudetto? Abbiamo ancora tanto tempo davanti e dobbiamo giocare molte partite, per noi ogni partita è fondamentale» Khvicha Kvaratskhelia non ha imparato dai napoletani

MARKETING «Se prendo Ronaldo poi devo costruire tutta una squadra intorno a lui, per lui. La Juventus l’ha preso per vincere la Champions League. Ma un giocatore non può risolvere tutti i problemi. La Juve avrebbe dovuto costruire una grande squadra e non puntare solo su di lui. Se lo prendi a livello di marketing è un discorso ma per vincere in Europa non poteva bastare. Se la Juventus non ha vinto la Champions League non è colpa solo di Cristiano. Lui ci ha provato, ha dato tutto» Totò Schillaci giudica il recente passato della Juve

FAME «L’intero 2022 è stato assolutamente fantastico, in realtà. Vengo al Tottenham e mi sembra di riprendermi la vita, riprendermi la fame che avevo, tutto. Sento che sto migliorando ogni giorno e mi diverto moltissimo quando gioco in campo. Nella seconda stagione alla Juventus ho iniziato a dubitare di me stesso, è arrivata questa voce. “Forse non sono così bravo come penso”. È la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Quindi inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi sul campo» Kulusevski è stato appena eletto miglior giocatore svedese