Sportegolando

INTELLIGENZA «Perché l’Argentina ha vinto il Mondiale? Per Messi e per l’intelligenza di Scaloni. Lo stesso ct ha capito che doveva investire su calciatori giovani come Mac Allister, Enzo Fernandez e Julian Alvarez e non Paredes, Di Maria e Papu Gomez. Santos, ct del Portogallo, questo non l’ha capito e il primo sacrificato è stato Ronaldo che aveva tutto appresso. La Francia ha investito su Mbappé e Griezmann si è messo a disposizione del calciatore del PSG. Il Brasile invece ha avuto tanta sfortuna e in più l’infortunio di Neymar».

Il segreto dell’Albiceleste nelle parole di Walter Zenga

MURO «Credo innanzitutto che nel calcio italiano si debba avere più coraggio, io ne sono la dimostrazione lampante. Spero che adesso si sia rotto l’argine, perché mi è sembrato ci fosse un muro o comunque la diffidenza a promuovere allenatori giovani. Non c’è bisogno di avere vent’anni di esperienza: quella si acquisisce col tempo, anche sbagliando. Galliani e Berlusconi hanno fatto una scelta coraggiosa e visionaria. Del resto, le loro sono state spesso intuizioni singolari e vincenti».

Raffaele Palladino è sempre più convinto della scelta fatta a Monza