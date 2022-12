Sportegolando

SENTIMENTI «Il titolo dell’Argentina è stato ampiamente meritato e siamo felicissimi per Julian Alvarez. Ha giocato molto, il suo contributo è stato fantastico per la squadra ma a livello personale voglio complimentarmi anche con Messi. Tutti possono avere una opinione e spesso è dettata dai sentimenti, perché c’è gente chi visto giocare Pelé, Di Stefano e Maradona. Ma per me Leo è in assoluto il migliore, perché è difficile trovare un calciatore in grado di avvicinare quel che abbia fatto. E anche se non avesse vinto il mondiale in Qatar la mia opinione non sarebbe cambiata. Leo ha sta mettendo le ultime ciliegine sulla torta. Ha avuto una carriera incredibile».

Pep Guardiola non ha nessun dubbio

GIOCO «Il paragone Messi-Maradona? Mi fa sorridere, è più un gioco giornalistico. Ogni epoca ha il suo fuoriclasse. Per me ovviamente, anche per quello che ho vissuto con lui, Maradona è unico e il migliore di sempre, ma è giusto che tutti gli appassionati beneficiano dei propri fuoriclasse, sperando che ce ne siano ancora in futuro. Un museo del Napoli? Non è che mi piacciano tanto, penso più al futuro che al passato, ma immagino che ai tifosi possa piacere».

L’ex allenatore Ottavio Bianchi, con Diego nella storia del Napoli