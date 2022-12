Sportegolando

DETERMINAZIONE «Scudetto? Ci crediamo. Sappiamo che il livello si è alzato e che le nostre concorrenti sono fortissime: se il Napoli manterrà questo passo incredibile fino alla fine supererà i 100 punti e dovremo solo far loro i complimenti. Ma anche il Milan ha qualità e determinazione per vincere tutte le partite, in tutte le competizioni. Siamo in corsa su quattro fronti, l’obiettivo è vincere un trofeo. Siamo più forti perché sono cresciuti tanti singoli. Di conseguenza aumenta il livello collettivo. E poi siamo più consapevoli, sappiamo cosa abbiamo dovuto fare per riuscire a vincere. Abbiamo maggiori sicurezze anche di fronte alle difficoltà: oggi sappiamo come affrontarle». Stefano Pioli vede un Milan ancora protagonista

CONSIGLIO «Il rigore segnato in finale è stato calciato centrale grazie a un consiglio di Emiliano Martinez. Io ero consapevole di essere entrato solo per calciare il rigore, quindi dovevo mantenere i nervi saldi. Ci ho messo un bel po’ ad arrivare al dischetto. Io avrei voluto calciare angolato ma Emi mi ha detto ‘se sbagliano, calcia centrale perché il loro portiere si tufferà sicuramentÈ. In effetti ho fatto bene ad ascoltare. Ed è andata esattamente così». Paulo Dybala svela un segreto sulla vittoria dell’Argentina ai Mondiali