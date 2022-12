Sportegolando

FESTA «Ora non vedo l’ora di essere in Argentina per vedere quanto sarà folle la festa. Volevo chiudere la mia carriera con questo trofeo, non potevo chiedere di meglio. Grazie a Dio mi ha dato tutto» Leo Messi, il calciatore più felice al mondo

STORIA «Il calcio continua a raccontare la sua storia, come sempre, in modo coinvolgente. Messi ha vinto il suo primo Mondiale, come meritava la sua storia. Il mio caro amico, Mbappé, ha segnato quattro gol in una finale. Che dono è stato assistere a questo spettacolo per il futuro del nostro sport. E non potevo non congratularmi con il Marocco per l’incredibile percorso. È bello vedere l’Africa brillare. Congratulazioni Argentina! Di certo Diego adesso sta sorridendo» Nonostante i problemi fisici e le cure a cui si è sottoposto Pelé non si è perso i Mondiali

INFORMAZIONI «Non posso dire il motivo per il quale Leo non sarà mai come Diego, ma ognuno di noi dovrebbe riuscire ad attingere informazioni su ciò Maradona ha compiuto durante la sua carriera. Così le persone potrebbero rendersi conto di tutto, i tanti detrattori del Pibe non sono persone da considerare perché vanno contro la superiorità di questo calciatore e oltre ogni logica. Addio di Messi dopo la vittoria del Mondiale? Non è una scelta da sottovalutare, ha raggiunto ormai l’apice» Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli di Maradona