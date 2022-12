Sportegolando

LIVELLO «Questa è l’Inter, una squadra di grandi giocatori. E tutti quelli che arrivano per alzare il livello sono benvenuti. Ci servono. Io li abbraccio tutti: si tratti di Romelu o di un altro»

Edin Dzeko e la convivenza con Lukaku

É ORA «Quando ci siamo parlati non gli ho chiesto che intenzioni ha per il futuro, abbiamo parlato della vita in generale e della famiglia. Ma a volte quando vieni così tanto criticato, specialmente quando sei sul finire della carriera, ti viene da pensare “ok, è ora di fermarsi”. Potrebbe pensarla così, specialmente dopo non essere stato titolare della Nazionale, perché questo è quello che voleva Cristiano: stare bene, giocare e vincere la Coppa del Mondo per il suo paese. Questo era il suo sogno e ora non lo potrà più realizzare»

Patrice Evra conosce molto bene CR7

FINALE «Ci crediamo, dobbiamo crederci. Dobbiamo vivere ogni partita come una finale fino alla fine e poi vedremo dove saremo Se De Ketelaere è tornato sorridente? Non è stato facile negli ultimi mesi per lui, ma la pausa l’ha fatto riprendere, vedere la sua famiglia era importante. Ora lo vedo bene, sarà importante per noi nella seconda parte di campionato. Io intanto sto bene, ho lavorato tanto dopo un periodo difficile. Ieri ho fatto una buona prestazione e non ho sentito niente di male»

Alexis Saelemaekers carica il Milan in vista della ripresa