Sportegolando

RESPONSABILITÁ «La Juve ritroverà sicurezza, sempre che i calciatori non facciano l’errore di lasciare tutte le responsabilità ad Allegri. L’Inter resta la squadra più forte. Fabio Capello ha due chiare favorite per lo scudetto

SILENZIO «Io non posso mentire ai tifosi dell’Inter. Forse altri sì, ma io no: sarà una stagione difficile e complicata. Questo va detto per essere corretti nei confronti di tutti, ma va detto anche che saremo competitivi: Inzaghi sta lavorando bene. Io non parlo molto, e il mio silenzio credo dica tanto: serve a proteggere l’Inter, a concentrarci sulle questioni di campo. Mi è dispiaciuto per l’addio di Lukaku, ci ha dato tanto. Lui e Dzeko sono diversi, però sicuramente Edin è un acquisto importante» Javier Zanetti sul futuro dell’Inter

DEVASTANTE «Secondo me non è un esterno: è quasi un attaccante. Ha forza, calcia bene, ma deve crescere nella fase di non possesso. Se comincerà a fare bene anche quella, diventerà devastante. Prevedo per lui una stagione di possibili, grandissimi miglioramenti. Chiesa è già molto forte ma ha margini di miglioramento enormi e con Allegri può crescere tantissimo. C’è una cosa da dire su questo: i miglioramenti potrà farli soprattutto in Champions. Il campionato italiano non è così impegnativo da aiutarti a fare il salto di qualità» Franco Causio si rivede nelle mosse di Chiesa