Sportegolando

FORTUNA «Messi il più grande della storia? Penso non ci siano dubbi. È emozionante vederlo. Ogni volta che lo vedi genera qualcosa, per i suoi compagni di squadra, per la gente. È una fortuna averlo» Lionel Scaloni, ct dell’Argentina ad un passo dal sogno

CONCENTRAZIONE «Sono molto contento. Ho trovato gente che voleva lavorare, che è arrivata con motivazione e concentrazione. Non è mai facile ritornare e allenarsi con quella che è la nostra filosofia: intensità e concentra – zione. Sono molto contento della risposta. L’obiettivo è giocare. Ci sono tante squadre con le quali è facile giocare. Quello che non è facile è prendere gli avversari ideali per farlo, il nostro criterio è quello di giocare con gente che è a livello superiore. Dobbiamo allenarci molto bene, l’importante è recuperare l’intensità. I giocatori sono tornati preparati mentalmente» Josè Mourinho ha grande voglia di ricominciare

CARTA D’IDENTITÁ «Credo di non avere il profilo che possa interessare il campionato italiano. Pesano i risultati ottenuti solo all’estero e la tendenza a ritenere che solo i giovani siamo moderni o al passo. La carta d’identità per gli allenatori conta davvero pochissimo. Per quanto riguarda la nazionale, ha pagato dazio alla sfortuna ma ha giocatori fortissimi in ogni ruolo e credo che non sbaglierà più a livello internazionale. Non credo che ci sia da preoccuparsi, l’eliminazione dal Mondiale è stata frutto della più mera casualità. Mancini è competente e ha fiuto per il talento» Marco Rossi non si muove, il suo futuro è ancora con l’Ungheria