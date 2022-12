Sportegolando

DEPRESSO «Ha fatto tanti sacrifici per la Seleçao e ne farà ancora. Comunque è normale che sia depresso: la salute mentale degli atleti, specie se molto esposti come lui, va monitorata»

Ronaldo il Fenomeno, riflessione sui Mondiali

INTELLIGENZA «Sono un professionista normale, mi fido della riflessione delle persone, perché è più facile arrivare attraverso l’intelligenza che imponendo le cose. Mi piace creare una buona atmosfera di lavoro, dove la professionalità non è negoziabile. Il lavoro, lo sforzo e l’auto-miglioramento non sono negoziabili. Se non li hai non c’è posto nel mio progetto. Dovremo generare entusiasmo per ottenere risultati, coinvolgere le persone, dare un messaggio di unità»

Il nuovo ct della Spagna, Luis De La Fuente

SCARAMANTICO «Sono davvero emozionato, è un momento veramente straordinario. Non sono scaramantico, ma a Napoli mi hanno fatto diventare scaramantico. Ho visto la partita con la famiglia della mia ragazza, Napoli mi ha veramente trasformato in positivo. Sono 20 anni che Messi è a questo livello, il peso della nazionale se l’è tolto vincendo la Copa America al Maracanà, dove non era semplice. Probabilmente è entrato in Leo lo spirito di Diego dentro, possiamo davvero vincere»

Roberto “Pampa” Sosa, ex attaccante del Napoli