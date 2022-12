Sportegolando

ANIMA «Dietro questi ragazzi non c’è soltanto una nazione, ma un continente intero e loro danno l’anima per raggiungere l’obiettivo. Le qualità morali sono più importanti di quelle tecniche» Arrigo Sacchi fulminato dal Marocco

SCHERMO «Le critiche? Dico sempre ai giocatori che devono apprezzare il fatto che chi li critica, li ammira. Decidono di sfogarsi dietro uno schermo. Quella persona ti ammira, ma non sa il danno che ti sta facendo. Sento che qui abbiamo perso un’ottima opportunità perché il gruppo era molto buono. Guardo le semifinaliste e non vedo niente di meglio di noi. Sto molto male per i giocatori. Fin dal primo giorno abbiamo cercato di convincere i giocatori che c’era una reale possibilità di vittoria finale» Luis Enrique non ha ancora digerito l’uscita della Spagna

SOGNO «L’emozione provata con la promozione del Monza in Serie A è stata superiore di quella provata con le 5 Champions League con il Milan. Dopo lo spareggio per la promozione con il Pisa ho pianto, perché si era realizzato in sogno che inseguivo da bambino, quello del Monza in A, a 110 dalla fondazione. Io sono tifosissimo del Monza, ero già stato dirigente prima di arrivare al Milan. Una delle cose che mi è riuscita meglio è stata quella di far diventare tifosissimo del Monza anche il presidente Silvio Berlusconi» Adriano Galliani rinnega il passato e pensa al presente