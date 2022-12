Sportegolando

IDEA «I due rigori? Solitamente ci si prepara per affrontarne solo uno ma quando ne capitano due bisogna sempre avere un’idea su dove calciare il secondo e la preparazione conta poco» Harry Kane è il volto dell’Inghilterra che torna a casa

BANDIERA «C’è il legame con la nostra terra e il nostro popolo, un senso di appartenenza incredibile che ci è stato trasmesso dai nostri nonni. La bandiera per noi è sacra, quando suona l’inno l’emozione è fortissima. La guerra ha lasciato tracce profonde e ci ha dato tanta forza per affrontare la vita. Siamo pochi, ma siamo uniti. Sembrano frasi fatte, ma noi siamo davvero un gruppo meraviglioso. Basta vedere un allenamento per capire: andiamo più forte che in partita, tutti» Martin Erlic, difensore della Croazia ai Mondiali

FUTURO «Erling potrebbe rimanere al City per 15 anni, perché si trova molto bene e parliamo di un grandissimo club. Ma la mia impressione è che lui voglia dimostrare di poter vincere in qualsiasi dei grandi campionati. In Germania c’è stato due anni e mezzo e potrebbe fare qualcosa del genere nel suo futuro. Stare tre anni in Premier League e poi andarsene in Italia, in Spagna o in Francia. Non c’è niente di deciso al riguardo, ma è una possibilità, perché Erling è capace di essere un vincitore in qualsiasi squadra» Il padre di Herling Haaland fa sognare anche la Serie A