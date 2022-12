Sportegolando

SAMURAI «Prima di scendere in campo contro la Germania, ci siamo detti di avere coraggio. Ci paragonano a dei samurai, spesso li cito anche io perché si tratta di combattenti che cercano di migliorare costantemente la loro tecnica. E avere paura prima di andare al combattimento pregiudica l’impostazione e la tecnica. Dunque se scendiamo in campo temendo l’avversario, non saremo in grado di esprimere il nostro gioco. Ecco perché serve lo stesso coraggio del samurai. Siamo assolutamente motivati». L’ex interista Nagatomo spiega così i Mondiali del Giappone)

ESTATE «Se vogliamo democratizzare il calcio, dobbiamo tenere i Mondiali in Paesi africani dove è impossibile giocare in estate. Guardando l’attuale torneo in Qatar, vediamo che il campionato del mondo invernale è un’opzione che funziona. Vero è che molte squadre non hanno avuto il tempo di prepararsi bene fisicamente ma almeno tutti i partecipanti si sono avvicinati al torneo mentalmente freschi, cosa che non accadeva nei campionati precedenti dove le formazioni non avevano neppure il tempo di prepararsi fisicamente e arrivavano stanche». Arséne Wenger, ex allenatore dell’Arsenal, oggi lavora per la Fifa