Sportegolando

NAVE «Messi e Di Maria ci hanno aiutato molto, ci hanno spiegato l’importanza di vestire la maglia dell’Argentina, si sono assunti ogni tipo di responsabilità. Sono loro che guidano questa nave»

Rodrigo De Paul spiega i segreti della Seleccion

DETTAGLI «L’ho vissuta come un giocatore che è pur sempre in attività. E io stesso quattro anni fa ero seduto lì, dopo una eliminazione al primo turno, quindi anche adesso ho sentito la stessa cosa. Ed è stata una grande delusione. Sono bastati piccoli dettagli per mandarci in confusione a livello di squadra. E non abbiamo trovato gli automatismi giusti per riprenderci. Abbiamo preso un gol e non abbiamo saputo rispondere. Ora è accaduto di nuovo. E questo succede perché non abbiamo una squadra titolare fissa e solida»

Toni Kroos, ex stella della Germania

GIOVANI «La Spagna, fino alla sconfitta contro il Giappone, era stata quella che aveva giocato il miglior calcio tra tutte. Credo che nonostante il k.o. con il Giappone sia una delle favorite con Francia e Brasile. Merito di Luis Enrique che ha creato un grande gioco di squadra con i giovani. Lui ha mantenuto fede al suo impegno con i questi ragazzi e bisogna dargliene atto. Hanno dimostrato di essere una squadra forte e solida. Certo, il gioco va migliorato ma il fatto di essere solidi e prendere pochi gol aiuta»

Koeman parla del calcio che conosce meglio ai Mondiali