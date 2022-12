Sportegolando

ATTORE «Nel momento in cui il calciatore non fosse più inquadrato come un lavoratore subordinato, ma alla stregua di una star o un attore, allora avremmo un ridimensionamento dei costi» La ricetta di Beppe Marotta per salvare i conti

FINANZA «Questo club finisce spesso sotto l’attenzione delle procure. La procura di Torino si è mossa per prima, ma non credo che solo la Juve abbia attuato queste pratiche, le altre procure dovrebbero svegliarsi. La Figc dice che le plusvalenze si possono fare, questo è sbagliato. Più passa il tempo e più la finanza sarà protagonista del mondo del pallone prevalendo sul calcio. Il calcio italiano sta male tecnicamente e finanziariamente» Lo storico rivale della Signora Zdenek Zeman e l’inchiesta sulla Juventus

FUTURO «Io ct del Belgio? Dovete convincere mia moglie. Posso prendere questa decisione solo come uomo libero, ma ci sono alcuni Paesi in cui non andrò e certamente nemmeno lei. Penso di essere al Mondiale con l’Olanda e stiamo lavorando per diventare campioni del mondo, mancano quattro partite. Penso che se riusciamo a diventare campioni del mondo ci saranno delle offerte per me, ma per ora non lo siamo e, se stiamo dietro ai media olandesi, non lo diventeremo. Non vivo nel passato, vivo nel futuro» Panchina libera ma Louis Van Gaal non ci pensa