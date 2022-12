Sportegolando

DIMISSIONI «Mi sono reso conto che mi sarei dovuto mettere in discussione per non restare a piedi un altro anno. A convincermi è stato Foggia. Le dimissioni? Un atto dovuto per fare chiarezza»

Cannavaro comincia a vedere la luce a Benevento

SHOW «Siamo arrivati ad un punto in cui non ci troviamo più, la prima cosa che dovremmo insegnare agli allenatori è che si tratta di uno spettacolo, uno show. Se ci sono 50mila o 100mila spettatori allo stadio, dobbiamo essere consapevoli che ce ne sono altri milioni a casa. È come assistere a uno spettacolo noioso. Il problema è che le esigenze dell’allenatore obbligano tutti a giocare in difesa. Si vede nei Mondiali che attaccano solo quando sei sotto nel risultato. Io vedo le cose diversamente»

Luis Enrique, ct della Spagna, la pensa come i tifosi

STELLE «Sono stato fortunato perché ho potuto vivere il palcoscenico più mediatico del Parsi Saint-Germain, soprattutto grazie a giocatori come Mbappé, Neymar e anche all’arrivo di Messi. È stata una grande esperienza come allenatore, anche a livello umano, poter condividere un anno con queste stelle. Il calcio appartiene a loro. Quando ero piccolo andavo a vedere Maradona. A questi giocatori, compreso Cristiano Ronaldo, appartiene il calcio. Noi come allenatori siamo incaricati di gestirli. Per loro c’è una legge diversa»

Dopo l’addio al Psg, Pochettino aspetta una chiamata