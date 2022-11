Sportegolando

GIUSTIZIA «Il Var? Credo sia uno strumento di giustizia: ristabilire la verità del campo è quello che squadre, calciatori e tifosi vogliono. Bisogna capire che il Var non nasce per togliere tutti gli errori» Doveri, tra i migliori arbitri italiani, cancella i dubbi

SENTIMENTO «Se gioco per mio fratello adesso che si è fatto male? Gioco per entrambi. Quando abbiamo saputo della mia convocazione era orgoglioso di me, e ovviamente il sentimento era reciproco. Non è facile per lui, adesso dovrà restare fermo a lungo. E quando sono entrato al suo posto non è stato semplice nemmeno per me. Poi, però, ho fatto quello che dovevo fare. Se parliamo io e lui? Sì, parliamo tutti i giorni da quando ha lasciato il ritiro della Nazionale. Dobbiamo vincere tutte le partite e portargli la Coppa» Theo Hernandez dopo l’infortunio che ha messo ko Lucas

FIDUCIA «Ci sono momenti in cui scherza con noi, ma ci aiuta sempre, nella buona e nella cattiva sorte. In quelli cattivi fa sentire quelli che non giocano uguali o addirittura più importanti di quelli che giocano. Lui mi ha aiutato molto. È difficile da spiegare. Si è fidato di me nel momento più difficile, non solo della mia carriera, perché ho avuto altri momenti difficili, ma anche della mia vita personale. Sentivo di avere un intero Paese contro di me, era una situazione molto difficile e lui mi ha difeso contro tutti» Alvaro Morata spiega il suo rapporto con Luis Enrique