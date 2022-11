Sportegolando

GIGANTE «Se qualcuno mi chiede “Samir è un tuo modello?”, io non posso che dire… no. Proprio per questa diversità tra noi. Aggiungo pure che lui è un campione, un gigante, altrimenti non sarebbe rimasto qui, a questo livello, per 11 anni: davanti ad Handanovic ci si può solo togliere il cappello. Appartiene a una scuola che è diversa dalla mia: è bravissimo e sicuro tra i pali, mentre io mi sento un portiere moderno e “proattivo”. Uno che prende rischi, esce, accetta l’uno contro uno e gioca tanto con i piedi. Sono semplicemente modi diversi di intendere il ruolo».

André Onana, nuovo numero uno dell’Inter… e del Camerun

SOLDI «Non penso di essere pagato troppo. So che questa risposta possa essere impopolare, ma pensate ad un cantante che si esibisce ad un concerto con 60mila persone. Milioni di persone guardano il calcio in tv, 60mila persone guardano la partita allo stadio. Il reddito del club è di 500-600 milioni di sterline. Quindi sì, sono un sacco di soldi. Sono troppi? Se il club può permetterselo, allora non è troppo».

Kevin De Bruyne, stella del Belgio e del Manchester City

BODYGUARD «No ragazzi, ditemi quello che volete, ma Richarlison è una pippa. Il Brasile ha 25 giocatori fantastici. Richarlison non c’entra niente con quella squadra. Tite se lo tiene come bodyguard».

Antonio Cassano, “oracolo” di Bari Vecchia