Sportegolando

ERRORI «Nelle valutazioni incidono i momenti in cui vengono commessi gli errori e le grandi parate. La continuità di rendimento è la qualità principale. Szczesny è affidabile, dà tranquillità» Walter Zenga giudica il portiere bianconero

SEVERO «I calciatori devono abituarsi al mio metodo, mi percepiscono come severo perché i media parlano di me in questo modo. Anche io mi considero severo, ma allo stesso tempo sono giusto e onesto. Ho già parlato con cinque giocatori che mi hanno detto che sono felici di avermi qui perché in questo momento hanno bisogno di chiarezza. Il mio obiettivo è quello di diventare campione del mondo e voglio trasmetterlo ai miei calciatori. Non lo faccio per me stesso, ma per aiutare il calcio olandese» Van Gaal ha una nuova missione da ct dell’Olanda

MAL DI PANCIA «La Juventus favorita? Lo era anche lo scorso anno. Per la rosa che ha è la più completa e la squadra da battere. I mal di pancia di Cristiano Ronaldo? Mi sembrano forzature giornalistiche. Penso che Ronaldo sappia che oggi non ci sono squadre in grado di garantirgli quello che gli dà la Juve. L’asse portante difensivo è sempre stato il punto di forza. Però gli anni passano. Bonucci e Chiellini hanno disputato un grande Europeo, ma la stagione è lunga» Secondo Zdenek Zeman il pronostico per la Serie A è chiaro