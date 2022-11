Sportegolando

ANGELI CUSTODI «Io e i miei fratelli vivevamo in una zona pericolosa, ho visto droga e violenza. È stato molto difficile, ma avevo i miei angeli custodi che mi hanno sempre aiutato» L’infanzia complicata di Richarlison, bomber Brasile

SORPRESA «Non ho visto la partita, ero a letto, la televisione era accesa ma mi sono addormentato, ero distrutto. Complimenti al Giappone, ma non è una sorpresa così grande, è una buona squadra che sta crescendo. Ho allenato giocatori asiatici e sono fortunato perché ho allenato i migliori, hanno la giusta mentalità, per questo penso che non fosse una grande sorpresa. Un calciatore Giapponese alla Roma? Se costa poco… Nel calcio mai dire mai, ma non penso che la nazionale giapponese abbia bisogno di me» Josè Mourinho, complimenti senza lieto fine

UNICO «L’ho sempre detto e posso ripeterlo ora, più convinto che mai: quello che Diego ha fatto per il calcio, per far innamorare tutti noi di questo bellissimo gioco, è unico. È, come lui, semplicemente immenso… Diego merita la nostra eterna gratitudine per questo, per averci stupito con il suo incredibile talento e sì, per essere stato così unico: per essere stato Diego Armando Maradona, una leggenda, un eroe e… un uomo. Diego può essere eterno ora, ma per sempre, Diego avrà anche un posto di primo piano nella storia» Infantino celebra così Maradona a due anni dalla scomparsa