Sportegolando

CULTURA «Penso che abbiano ragione a voler boicottare, perché ci credono e devono farlo, non è un problema. Speriamo di giocare così bene che alla fine del torneo, quando arriveremo in finale, ci guarderanno per vedere quanto siamo bravi. In generale, io dico sempre la mia opinione, la gente lo sa. Le persone possono pensare quello che vogliono. Non dobbiamo dimenticare che qui in Qatar c’è una cultura completamente diversa. Noi possiamo anche guardare alla nostra cultura, vedere se le cose stanno andando così bene a casa. Gli stadi? Vanno benissimo, non si poteva avere di meglio».

Louis Van Gaal, ct dell’Olanda, sa da che parte stare

ORGOGLIO «Di nuovo in gol? L’altra volta con l’Estonia e oggi pure. Sono tanto felice, ringrazio la squadra per questa fiducia. Una situazione splendida, giocare per questi colori fa sempre tanto tanto piacere, è un orgoglio essere qui con grandi giocatori. Farò sempre tutto per essere qui. I ragazzi mi stimano e mi danno supporto, questo mi dà tanta tanta forza, è un periodo che va avanti bene, spero continui così. Abbiamo giocato 5-2-3, per pressare alto. Abbiamo fatto una grande partita, l’Albania ha buona forza. Abbiamo vinto 3-1 e per questo sono molto contento».

Vincenzo Grifo, eroe per caso a Tirana