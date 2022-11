Sportegolando

CAMBIAMENTO «Il calcio è l’unico sport universale, non possiamo permettere che altri più orientati al cambiamento e alla modernità possano sfruttare questo per togliere la posizione di privilegio» Florentino Perez e il Real credono nella Superlega

AJAX «Voglio che lo stadio sia un posto dove andare sette giorni su sette. Stiamo acquistando il terreno intorno al nostro centro di formazione e vogliamo portare qui tutte le nostre squadre. Avere un centro di allenamento adeguato è uno strumento per le nostre giovanili e la Prima Squadra per essere competitive. Modelli? Voglio citare l’Ajax. Il primo passo deve essere quello di essere promossi in Serie A. In secondo luogo, dobbiamo mantenere quello stato. E poi… sogniamo in grande, ovviamente, ma ci vuole tempo» Krause non si è mai pentito di aver acquistato il Parma

TOP «Nel Mondiale inciderà un po’ tutto quest’anno. Il momento della stagione, le temperature e la mancanza di viaggi tra una partita e l’altra. I grandi campioni saranno al top. Messi e Ronaldo? Staremo a vedere se sarà il loro ultimo Mondiale, sicuramente avranno voglia di dimostrare di essere ancora dei leader. Chi sarà il loro erede? Mi piacerebbe fosse Neymar per il talento, la persona e il campione che è diventato. Anche Mbappé è eccezionale. Il Brasile è è favorito perché è da tempo che lavora a questo progetto» Kakà fa le carte a Qatar 2022