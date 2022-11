Sportegolando

PACE «All’epoca eravamo d’accordo insieme al Comitato Esecutivo che la Russia dovesse organizzare il Mondiale del 2018 e gli USA quello del 2022. Sarebbe stato un gesto di pace» Blatter, ex presidente della Fifa, spiega gli errori del passato

PROGETTO «Prendo le difese di Allegri perché è un allenatore bravissimo. A volte esagero quando dico che la Juventus in mano a un altro allenatore farebbe molto di meno rispetto a quello che sta facendo Massimiliano. Ma in fin dei conti Allegri ha perso due partite: ne ha perse meno dell’Inter e ha subito pochissimi gol. Io però sul mercato non sono d’accordo con quelle che sono state le scelte fatte. Perché quando si fa un progetto di quattro anni non si vendono i giocatori giovani» Giovanni Galeone ancora una volta sta con il suo pupillo

FACCIA «Vero che quando c’è un periodo così fai fatica, la Sampdoria aveva avuto riscossa con la Cremonese, ma ora non vedo squadra cattiva, la Samp non è inferiore alle altre, ma le altre hanno approccio e determinazione diversa, con l’Inter non era facile ma mi piaceva vedere un atteggiamento diverso, lo stesso con il Monza e ora con la Fiorentina. Stankovic ci mette la faccia, sta cercando il modulo migliore, ha portato qualcosa in più nelle prime partite, ma adesso ha fatto qualche passo indietro» Francesco Flachi soffre per la sua ex squadra