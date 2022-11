Sportegolando

PERSONALITÀ « L’Inter ha perso un’occasione contro una Juve in difficoltà. Nella prima frazione i nerazzurri hanno dimostrato di avere le carte in regola per batterli, ma c’è da dare atto alla squadra di Allegri per essere tornata in campo con una determinazione importante e vincere la partita. Quella è la miglior difesa della nostra Serie A e viene da un buon filotto. La grande pecca dei nerazzurri è la personalità. Prima cosa ha perso tutti gli scontri diretti e per una squadra che vuole vincere lo Scudetto iniziano a vacillare certe sicurezza. Il secondo parametro sono le reti subite in trasferta ed è la peggiore in Serie A. Sono dati di fatto da ricondurre alla personalità». I problemi dei nerazzurri visti dall’ex allenatore Andrea Stramaccioni

PROBLEMI «La Roma non ha la qualità per uscire con la palla dal basso, non è addestrata per quello. Ha dei problemi evidenti a livello tecnico-tattico. Contro la Lazio ha fatto due tiri in porta con Zaniolo e la traversa se non fosse stata deviata sarebbe stato un passaggio al portiere. Poi non ha più tirato verso lo specchio, perché è stata brava la Lazio. La verità è che la Roma contro Napoli e Lazio non è riuscita a fare in tiro in porta e questo evidenzia i problemi tattici. Poi restano lassù in zona Champions anche per un po’ di fortuna». Il laziale Paolo Di Canio sommessamente felice per aver vinto il derby