Sportegolando

STILE «Sono molto contento perché oltre ai tre punti il Brighton ha vinto con il suo stile di gioco e per me è stata una piacevole sorpresa»

De Zerbi, seconda vittoria di fila: il Brighton ormai è suo

PSICOLOGIA «È una sconfitta che porterò con me per tutta la vita. Per molti rimarrò sempre “quello dell’Europeo”, anche se quest’anno dovessi vincere il Mondiale. Il nostro problema è stato passare in vantaggio dopo due minuti in un torneo dove avevamo subito un solo gol. Abbiamo smesso di pressare alti e di tenere la palla. L’1-1 ha ribaltato la psicologia della partita. Personalmente ho allenato solo 200 partite in carriera, contro l’Italia era la mia prima finale: devo ancora imparare molto»

Southgate, ct dell’Inghilterra che deve riscattare l’Europeo

GUIZZO «Lautaro? Un grande centravanti. Mi ricorda per molte cose il fratello dell’allenatore: Filippo Inzaghi. L’opportunismo nel gol è molto simile. Intere partite nell’ombra e poi in un secondo ti castiga con il guizzo vincente. Gli interisti che mi piacciono? Posso fare i nomi di Barella e Skriniar, già affermati a livello internazionale. Ma sia chiaro: non conta affrontare bene una stagione o una partita, oggi la consacrazione arriva con la continuità e l’affidabilità nel tempo. Dimarco? Penso sia un talento che si sta affermando»

L’ex intersista Roberto Carlos dice la sua