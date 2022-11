Sportegolando

RAFFINATEZZA «La A non sarà il campionato più bello del mondo, ma la raffinatezza tattica è cifra stilistica del nostro calcio. Anche le piccole adottano strategie in grado di mettere in difficoltà chiunque» Claudio Ranieri esalta la scuola italiana

PROFESSIONISTI «La sosta svantaggia il Napoli? Non ne vedo, dobbiamo passarla tutti. Abbiamo una squadra sana, calciatori che sanno gestirsi e sanno mettere qualità professionale. Per essere professionisti al 100% ser ve un comportamento corretto anche fuori dal campo e noi abbiamo giocatori che sono allenatori di se stessi. Qualcuno ha un giocatore in più e poi si valuta se senza giocare gare di livello cala la condizione di alcuni mentre chi va lì giocherà però avrà fatica superiore. Si faranno valutazioni individuali. Da un punto di vista nostro non temiamo quel periodo» Luciano Spalletti non è a caccia di scuse

ORATORI «Cominciammo a giocare nell’aia del casale con un pallone di cuoio, poi un giorno arrivò un prete, don Piero Garbella, che ci incoraggiò a seguire i sogni. Il calcio vero cominciava alla maniera contadina: coltivando i ragazzi nei luoghi dove erano nati, osservandoli nel cortile degli oratori. Il Milan è stata la mia seconda famiglia. Io ho perso mia madre a tredici anni, mio padre a diciassette. Io nelle cose ho sempre cercato la stabilità giusta. Nel lavoro, nello sport e anche nella famiglia. Lo sa che lo scorso 10 settembre abbiamo raggiunto i 38 anni di matrimonio con mia moglie?» Franco Baresi, orgoglioso di tutto il suo passato