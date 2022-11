Sportegolando

CONGIUNZIONE ASTRALE «Nel complesso la Juventus ha perso 5 volte su 6 e per qualche congiunzione astrale va in Europa League. Non si è mai visto forse che con tre punti si va in Europa League»

Alex Del Piero è decisamente critico con la sua ex squadra

POSSIBILITÁ «Non è stato facile trascorrere tutto questo tempo in panchina. Mi piace scendere in campo e come tutti i calciatori vorrei sempre una maglia da titolare ma mi sono imposto di allenarmi aspettando la mia possibilità. Ed adesso che è arrivata l’ho colta. Sono molto felice per il mio debutto e la rete che ha aiutato anche la squadra a vincere. Era estremamente importante riuscire a contribuire al raggiungimento di un risultato importante»

L’ex juventino Denis Zakaria, primo gol in Champions con il Chelsea

EGO «Haaland mi piace moltissimo, è un giocatore molto intelligente, non fa cose che non sono alla sua portata, non scende a giocar palla, aspetta davanti alla porta e segna. Mi ricorda giocatori come Inzaghi, Trezeguet e Vieri. È una sorta di “nuova versione” di tutti e tre. Se Guardiola riuscirà a farlo migliorare? Dipende dall’ego di Guardiola: se lo lascia diventare più grande di lui o no. Perché a me non ha permesso a me di migliorare? A me come agli altri: perché non è capitato solo a me, ma a molti altri»

Non ci sono sconti nelle parole di Ibra sul suo ex allenatore