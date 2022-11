Sportegolando

FORTUNA «A noi non frega niente di fortuna e sfortuna, noi siamo fortunatissimi a giocare queste partite, più cattiva la troviamo l’avversaria e più siamo contenti» Luciano Spalletti e il bilancio della Champions, ottimo finora

SORPRESA «Se seguo il Napoli di oggi? Non ho mai smesso di seguirlo. Quest’anno e l’anno scorso, sono partiti fortissimi, ma li vedo più convinti dell’anno scorso. Kvaratskhelia è una sorpresa incredibile, qualcuno lo conosceva. Io non tantissimo, sta facendo delle cose fuori dal comune. Un centrocampo equilibratissimo. C’è Lobotka che smista palloni, gioca semplice, Zielinski fa giocate importanti e Anguissa si inserisce. Molto equilibrato, simile al mio con Allan e Jorginho. Certo, è stato un enorme piacere» Marek Hamsik è uno dei tanti ex che tifa Napoli

STUPIDO «La mia opinione è che non fosse un rigore per quello che ci hanno spiegato in questa stagione. Non sono stupido è una questione calcistica che ancora non è chiara. Mi devono spiegare quale sia la regola. Il Var è una bella invenzione, ma a volte ha più importanza dell’arbitro. Non so se mi squalificheranno, ma dormo ancora la notte. Ho detto una cosa che pensano tutti. Se verrò punito, ne prenderò atto. Ho collezionato più di mille presenze in campo, se ne salto quattro non sarà certo la fine del mondo» Lo sfogo di Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid