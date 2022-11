Sportegolando

FUTURO «Il mio futuro? Sono dieci anni che penso al futuro. Ma finché avrò l’energia e le ambizioni attuali, continuerò a giocare. Poi si vedrà cosa mi dirà il mio corpo» Fermo ai box per infortunio, Buffon si vede ancora in campo

EMOZIONI «Credo nel destino, dopo otto anni doveva andare così. Il mio ciclo era finito, avevo dato tutto. Dal punto di vista delle emozioni cambia poco. Sento ogni gol, ogni vittoria, come se li vivessi in prima persona. Questo Napoli è il mio Napoli. Sono felice di aver contribuito alla crescita della squadra. Sa di cosa parlo nello spogliatoio del Chelsea? Delle vittorie dei miei ex compagni. E sa perché? Ne sono fiero. Premier League? Il campionato più bello al mondo. Meno tattico, ma più intenso» Kalidou Koulibaly ha la testa impegnata in due squadre

PASSIONE «A Salerno si respira una bella atmosfera grazie ai tifosi. Qui si vive il calcio tutto il giorno ed a tutte le ore e c’è una passione incredibile verso questa squadra e questa maglia. In trasferta abbiamo spesso la sensazione di giocare in casa perché la gente ci segue sempre in massa. L’altra sera tardi siamo rientrati da Roma e c’erano duemila persone ad aspettarci al centro sportivo. Perché via dalla Samp? Questa domanda bisognerebbe farla all’allenatore che poi è stato allontanato»» Candreva si sta prendendo rivincite importanti a Salerno