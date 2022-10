Sportegolando

PUTIN «Sono molto felice per me stesso ma anche per il mio staff perché abbiamo passato otto mesi davvero difficili. Avevo già una squadra, una grande squadra che Putin ha deciso di portarmi via. In questo momento ho trovato un’altra squadra e devo essere grato ai giocatori del Brighton, al club, per come mi hanno accolto fidandosi di me. La cosa più importante nel calcio sono sempre i calciatori: noi diamo informazioni e consigli ai nostri giocatori, ma alla fine sono loro la componente più importante. L’atmosfera è stata fantastica. I nostri tifosi sono stati i migliori in campo, è molto bello lavorare qui e sono orgoglioso».

Roberto De Zerbi non dimentica lo Shakthar ma pensa al Brighton e demolisce il Chelsea

SACRIFICIO «Stiamo facendo una grande stagione, grande qualità e intensità oltre al sacrificio unita a un gioco spettacolare. Dobbiamo continuare su questa strada che è l’unica che ci può portare lontano. Non prendere gol ci dà fiducia, averne fatti quattro è una grande cosa facendoci continuare al meglio il nostro cammino. Kvaratskhelia? Grandissimo giocatore, un ragazzo serio che dà tutto per la squadra. Ha colpi importanti, è un giocatore troppo importante per noi».

Alex Meret si gode un Napoli spettacolare