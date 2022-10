Sportegolando

MATURITÁ «Queste partite non sono scontate, ma la squadra è andata in campo con grande maturità. Non potevamo lasciarci scappare questa opportunità. Sapevamo che era un girone difficilissimo» Simone Inzaghi si gode gli ottavi di Champions

TESTARDO «Non ho dubbi che la Champions sia difficile per me, ricordando anche che abbiamo perso una finale ai rigori e un’altra con un pareggio al 93esimo. Non c’è niente di più vicino ai rigori, ma io sono molto testardo e continuerò a insistere finché avrò la possibilità di essere in questo club per provare a vincere la Champions League di cui abbiamo bisogno. Abbiamo due modi per reagire in questo momento. Abbatterci o continuare e a lavorare. Io scelgo la seconda. Se è la giornata più dura come allenatore? Sì, è la più dura da quando sono in panchina» Diego Simeone, la pagina più triste nella sua storia all’Atletico

PASTIGLIE «Quando si lotta con la depressione il momento migliore della giornata era quello in cui prendevo le pastiglie e andavo a letto. Ho perso la voglia di vivere. Ho abbracciato mia moglie, ma era come abbracciare un cuscino…Non è facile, ti senti vuoto, poi capisci che da solo non riesci ad affrontare un percorso così complicato. Sono stato in grado di riuscire a capire di avere bisogno di qualcuno che mi aiutasse a tirarmi fuori da quella situazione ma è fondamentale non perdere la speranza. Non è qualcosa che dipende dalla materialità, a volte è davvero difficile affrontare la vita» Andres Iniesta ha vinto tutto, compresa la sua battaglia