Sportegolando

LIBRETTO «Ho un mio piccolo libretto dove scrivo delle partite, così mi concentro, le preparo così. Ovviamente quando non gioco godo di questa squadra, l’importante è farsi trovare pronti»

Simeone si sta godendo l’esperienza al Napoli

PRESSIONE «È stato come quando cade un aereo, quello che è successo è stato una catastrofe che nessuno si è davvero spiegato. Non c’erano problemi, la squadra stava bene, nessuno sa esattamente perché è successo. Non sappiamo cosa gli è accaduto, la pressione per lui era molto forte perché era la sua ultima partita. Certe volte mi alzo la notte e mi dico: “se avessi parlato di più con lui prima, per spiegargli quello che poteva succedere…”. Ma non potevo immaginare che sarebbe finita così»

L’ex ct Domenech pensa ancora alla testata di Zidane

GIOVANI «La Juve deve molto a Max, è risaputo che richiamarlo in panchina sia stato un errore di Agnelli, come pure è vero che gli acquisti del club hanno rispecchiato la volontà dell’allenatore. Alcuni calciatori credo non riconoscano più il tecnico, la squadra è ancora malata…I giovani? Mi auguro che Allegri seguirà questa scia. Kean è stato rivalutato, deve essere gestito meglio dal punto di vista caratteriale. Questo potrebbe essere il momento in cui Max comincia a rischiare e inizia a lanciare nella mischia giovani interessanti»

L’ex presidente juventino Giovanni Cobolli Gigli indica la via