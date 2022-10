Sportegolando

ARIDI «Essere generosi con gli altri, fa sì che gli altri poi, quando puoi avere un momento di difficoltà ti vengano in soccorso. Essere aridi fa sì invece che gli altri ti abbandonino» Gigi Buffon vive di presente e di ricordi

RITMO «All’inizio è stato difficile perché avevo bisogno di tempo per adattarmi e perché non ero in una forma fisica ottimale. Ma sono riuscito a recuperare il ritmo durante le partite. Mi sono allenato da solo per un mese a Napoli senza fare niente con la palla, è stato difficile perché non ho giocato neanche una gara e non ho fatto sessioni collettive. Poi mi sono sentito sempre meglio. Neymar, Messi e Mbappé? Penso che per un centrocampista sia un vero piacere giocare con questi attaccanti» Poco alla volta Fabian Ruiz si sta prendendo spazio nel Psg

TOP «Sappiamo quanto conta la storia delle infrastrutture e quanto per anni si è lavorato male nei vivai. Dopo Pirlo l’Italia non ha più avuto un grandissimo talento. Per cambiare ci vogliono 10-15 anni, per tornare a essere al top. Questi anni dovranno passare lavorando tanto e bene e cercando di costruire gli stadi, che è un problema imprescindibile. Però questo Napoli sembra veramente maturo. Vivono un’atmosfera straordinaria e si vede che è una squadra più convinta nei propri mezzi. Gioca un calcio straordinario» Boban fotografa pregi e difetti del calcio italiano