Sportegolando

STRADA «Per essere un tecnico che viene dall’Italia, gioca un calcio incredibile. A livello culturale ha tracciato una strada differente. Il suo impatto in Inghilterra sarà enorme»

L’omaggio di Guardiola al collega italiano è incredibile

TEMPO «Zaniolo? Dipenderà da lui, dipende sempre da noi stessi, io ci credevo quando ancora non aveva presenze né in Serie A e neppure in B. Il tempo passa, è un attimo, mi aspetto che faccia tanto per le potenzialità che possiede. Raspadori? Lo abbiamo portato all’Europeo che aveva poche partite in A, ma qualità importanti. Un ragazzo molto intelligente e anche questo è un vantaggio. Nel campionato italiano dovrebbero esserci più italiani, può essere un vantaggio»

Roberto Mancini e il futuro della Nazionale

REGISTI «Se abbiamo vinto l’ultima Champions League non è stato solo grazie a Vinicius, Valverde, Benzema o Rodrygo. È stato anche grazie a Courtois. E i portieri moderni fanno altro oltre che a parare. Al Real io devo far cominciare il gioco, decidere come gestire l’azione e uscire dalla pressione degli avversari. Ormai i portieri sono quasi dei registi, sono molto più importanti di quello che si pensa. Spesso si scrive a grandi lettere che un portiere fa un errore, ne basta anche uno piccolo e tutti ci massacrano»

Courtois pretendeva più considerazione nel Pallone d’Oro