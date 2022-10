Sportegolando

CASINO «Lui deve pagare un “debito” allo Sporting? Il casino lo ha fatto lui, non il Milan, si arrangi. Io lo venderei. È un buon giocatore, punto e basta. Di campioni ne abbiamo visti in passato» Pietro Vierchowod va controcorrente

ESUBERO «Mercato? É molto semplice, io ho sempre capito che se vuoi vendere devi cercare di farlo a inizio mercato, se vuoi comprare devi farlo alle ultime ore di mercato. Perché una cosa in comune che hanno un po’ tutti i club in Europa è il fatto di avere giocatori in esubero. Quindi un’ora prima della chiusura del calciomercato in linea di massima riesci a portare a casa dei giocatori che a luglio non avresti mai potuto prendere a determinate condizioni. Così è nata questa storia dei giorni del Condor» La filosofia di Adriano Galliani non è mai cambiata

GIOVANE «Ho deciso di rinnovare con l’Empoli perché è il posto ideale per proseguire la mia formazione. Qui non c’è molta pressione e si punta sui giovani anche se all’estero, chi è nato nel 2000 non è considerato un giovane. Non mi dà fastidio che si parli di me anche in ottica mercato, anzi mi fa piacere ma so che devo restare concentrato sul campo. Penso ancora di avere tanti margini di miglioramento, ho preso come punto di riferimento Jordi Alba del Barcellona» Fabiano Parisi è uno degli Under 23 che tutti sognano