Sportegolando

BICCHIERE «Come al solito la squadra ha saputo soffrire e le nostre qualità ci hanno fatto vincere la partita. Il bicchiere è colmo. Siamo riusciti per la prima volta a vincere tre gare consecutive in questo campionato. Vincere queste partite difficili significa che stiamo crescendo a livello mentale e di consapevolezza, che non molliamo mai. Questa è una qualità che la mia squadra ha dentro e sa tirare fuori nei momenti importanti. So che possiamo giocare meglio, lo sanno anche i ragazzi, ma la crescita caratteriale è importante e ci permette di superare ostacoli difficili come questi. Speriamo di poter recuperare qualche energia e anche qualche giocatore». Stefano Pioli continua l’inseguimento alla vetta

SOLUZIONI «In quella partita avevo provato delle soluzioni di gioco che evidentemente non avevano funzionato. Questa volta invece non mi sono inventato proprio nulla. Ho messo ognuno al suo posto e tutto è andato bene. Mi è piaciuto moltissimo anche Modric, lì in mezzo ha giocato una partita semplicemente spettacolare. Per vincere ci serviva una prestazione completa, abbinando qualità e quantità ed è andata esattamente così. Il Real si è mosso bene con e senza palla, in fase offensiva e difensiva. Ho visto una squadra consapevole e in piena fiducia dei propri mezzi per tutti i 90 minuti di gioco». Carlo Ancelotti cancella lo 0-4 della passata stagione con il Barcellona, il Real vola