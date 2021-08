Sportegolando

STORIE «Vincere è l’unica cosa che conta? È una frase che non apprezzo, non rispecchia quello che per me è lo sport. Se la Nazionale avesse perso ai rigori contro l’Inghilterra, avrebbe comunque scritto una pagina indelebile di sport. Il calcio è pieno di belle storie di chi alla fine non ha vinto. Ma di certo quello che pretenderò da tecnico è che i miei giocatori, da quando si svegliano a quando vanno a dormire, abbiamo sempre la convinzione la voglia di vincere la domenica. Perché se vincere non è l’unica cosa che conta, deve essere l’unico tuo obiettivo. Questa è per me la mentalità vincente». (Daniele De Rossi dopo la parentesi con l’Italia vuole cominciare ad allenare da solo)

LIMITI «Non possiamo paragonarci ad altri club. Ovviamente non hanno limiti, a differenza nostra. Ci è permesso spendere i soldi che guadagniamo, è quello che abbiamo sempre fatto. La gente pensa che se non si compra un giocatore, allora non stai lavorando. Non è così. Forse quest’estate non è stata delle più entusiasmanti, ma se sei un vero tifoso del Liverpool devi essere soddisfatto delle ultime notizie. Non mi sorprende mai sorpreso la forza finanziaria di Manchester City, Chelsea o Manchester United. Non sono sorpreso che stiano spendendo questi soldi. Sono qui da tempo e so che trovano il modo di farlo». (Jurgen Klopp paragona il mercato del Liverpool e delle altre)