Sportegolando

SOGNI «Troppo presto per sapere che campionato potremo fare. Non abbiamo sogni particolari. Il percorso di questa squadra è straordinario, nessuno avrebbe scommesso su di noi. La squadra sta crescendo sul piano del gioco e sono soddisfatto di questo. L’anno scorso nel ritorno abbiamo perso delle gare dominate»

Gian Piero Gasperini si gode il primato dell’Atalanta

FALLITE «Oggi ci sono società, anche di prima fascia, come Juventus, Roma, Milan, Inter, che tecnicamente sono fallite ma vengono tenute in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno. È molto importante avere una gestione di lungo termine con progetti importanti per vedere il bene della società. Il ruolo di dirigente sportivo è rilevante, non hai potere di decidere il destino fino a quando non arrivano dei momenti cruciali nei contratti dei calciatori. Il calcio ha bisogno di introiti, perché è un indotto che genera solo debiti»

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, boccia gran parte della concorrenza

INVIDIA «Essere un professionista ti porta a non essere amico di tutti. C’è sempre una sana competizione ma anche invidia perché non tutti i calciatori hanno vinto e raggiunto traguardi e guadagni come quelli che ho raggiunto io. E qualcuno potrebbe guardarti in modo diverso. Conoscevo solo un modo di coinvolgere tutti. Parlare seriamente, essere il primo ad arrivare all’allenamento e l’ultimo ad andarsene, correggere i difetti e parlare con un compagno se si commettono errori: è l’unico modo per avere successo e ottenere rispetto da parte degli altri»

José Luis Chilavert, leggendario portiere del Paraguay, torna sui punti forti della sua carriera