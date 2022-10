Sportegolando

PAZIENZA «Presidente e dirigenza smaniosi di vincere facilmente, non hanno capito che per far ciò serve pazienza e lungimiranza. Ci sono stati errori clamorosi, come il divorzio con Marotta, uno dei dirigenti più illuminati»

Marco Tardelli non è tenero con la dirigenza juventina

IDOLO «Papà è interista, mio fratello Andrea milanista ma non mi hanno mai influenzato: io ho scelto una squadra quando sono entrato nel vivaio nerazzurro, quindi è stata l’Atalanta. Il mio idolo è sempre stato Thiago Silva: straordinario anche per la calma con cui gioca. Poi sono sempre stato accostato a Bastoni e mi ispiro a lui. Rumors su di me? Non sono io a leggere queste notizie, di solito me le riportano gli amici: in realtà io non ci penso, ho in mente solo l’Atalanta e voglio fare bene con questa maglia. Tra dieci anni? Spero di essere arrivato ad alti livelli, anche con l’Atalanta»

Giorgio Scalvini, la più bella sorpresa nella rosa di Gasperini

POLEMICHE «Servono competenza, esperienza e una certa età per gestire tutto questo polverone. Qui non si parla mai di calcio. Da quando sono allenatore del Psg mi rendo conto che partita dopo partita, conferenza dopo conferenza, si parla un minuto di calcio e dieci di polemiche generate anche da ciò che si riporta. Se dico che va tutto bene e lo spogliatoio si è unito, si scrive il contrario. Chiaramente non ci si bacia e ci si abbraccia tutti i giorni ma il Psg ha un ambiente migliore di come viene descritto»

Il Psg non è una polveriera, Christophe Galtier difende il suo gruppo