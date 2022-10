Sportegolando

CORAGGIO «Sapevamo che dovevamo avere coraggio, conoscevamo le qualità dei nostri avversari ma noi non abbiamo mai rinunciato a giocare. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di stare tranquilli»

Simone Inzaghi si gode l’Inter più bella della stagione

PALLINO «Entrare in una veste diversa in uno spogliatoio mi faceva uno strano effetto, ma per questa opportunità voglio ringraziare tutti, soprattutto Joe Tacopina, che mi ha dato una grande fiducia. Sono sempre stato un suo pallino, tra noi c’è grande stima e amicizia umana, ma la cosa che voglio fare ora è ripagare la fiducia di un uomo vincente. E’ come quando passi dalle elementari alle medie, cambi edificio, amici e speri che ti stiano simpatici. Mio padre fa questo lavoro da tutta la vita ma io qui non sono solo, ho il mio staff»

De Rossi comincia la sua nuova carriera alla Spal

CONTATTO «Non ero allo stadio, la stavo guardando alla tv. Quando ho visto l’arbitro fischiare quel rigore ed espellere Tomori ho cambiato canale. Il calcio è uno sport di contatto, che non ci fosse alcun fallo lo dimostra anche il fatto che Mount abbia concluso l’azione e tirato. Un errore inequivocabile dell’arbitro non può rovinare una partita in questo modo, è un peccato perché sono convinto che il Milan avrebbe anche potuto vincere. Detto questo, il destino è ancora nelle mani dei rossoneri»

Ad Albertini l’arbitraggio in Champions non è piaciuto