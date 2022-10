Sportegolando

FUORICLASSE «Avete visto Di Maria contro il Maccabi? Hai voglia discutere di schemi e gioco, la differenza la fanno sempre i giocatori: un fuoriclasse magari non fa tante cose, ma tocca tre palloni e manda in porta due compagni. In Italia abbiamo copiato le cose peggiori del “guardiolismo”, il possesso palla e i passaggi laterali: adesso lui si è evoluto, ha innestato il centravanti, e noi abbiamo tolto ogni responsabilità ai giocatori che poggiando a lato non rischiano più». I mali del calcio italiano secondo Fabio Capello

LEADER «Niente è facile in Serie A , ma sono sicuro che il valore della squadra come e dell’allenatore alla lunga verrà fuori. Io anche se da lontano tifo per lui e sono convinto che salverà la Sampdoria. Nei due anni di Inter ho sempre apprezzato le sue doti di leader e l’abilità nel leggere la gara dal campo. Ricordo ancora quella telefonata in cui gli proposi di seguirmi ad Udine: fu un po’ spiazzato però mi disse subito sì. Non avevo dubbi che sarebbe stato un ottimo allenatore e penso che il tempo mi abbia dato ampiamente ragione. Ha grande personalità e ha fatto vedere di saper guidare una squadra al successo». Dejan Stankovic salverà la Sampdoria Andrea Stramaccioni ci crede