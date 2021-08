Sportegolando

RIBOLLITA «Anch’io sono tornato alla Juve dopo due anni e ho vinto due scudetti giocando un’altra finale di Champions. Vedrai, non sarai una minestra riscaldata, ma una ribollita prelibata, di grande qualità… Le analogie sono Max tante. La toscanità. Il fatto che lui sia arrivato alla Juve a 47 anni e abbia vinto subito lo scudetto, come avevo fatto io a 46… Max è uno degli allenatori moderni più esperti, scaltri e maliziosi, in senso buono, che ci siano. Ci riconoscono la stessa capacità di leggere e cambiare la partita dalla panchina e dare nuovi ruoli ai giocatori. Mi rivedo in lui e, dall’alto della mia età, me lo posso permettere». (Marcello Lippi non ha dubbi sul futuro di Allegri alla Juventus)

VIAGGIO «Sono venuto qui come ragazzino che aveva molto da imparare, ora torno con tanta esperienza e più maturo. Il rapporto che ho con questo club significa molto per me. Ho tifato Chelsea da bambino e ora tornare e cercare di aiutarli a vincere più titoli è una sensazione incredibile. Penso che questa opportunità arrivi al momento giusto e spero di poter avere molto successo insieme. Da quando ho lasciato il Chelsea, è stato un lungo viaggio con molti alti e bassi, ma queste esperienze mi hanno reso forte e la sfida è cercare di aiutare la squadra a vincere altri trofei. Non vedo l’ora di iniziare e di aiutare il club a raggiungere più successi». (Le prime parole di Romelu Lukaku che ha già dimenticato Milano)