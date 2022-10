Sportegolando

ENTUSIASMO «Se non hai l’entusiasmo e quella voglia, è difficile. Manca lo spirito, e se non hai quello spirito, vengono allargati i difetti. La manovra dell’Inter è abbastanza lenta» Bergomi ha trovato cosa non funziona nel gruppo di Inzaghi

MENTALITÁ «Quella con la Sampdoria è stata la mia prima esperienza fuori dall’Olanda, in Italia. In Italia, che era il campionato più ambito in quel momento con 10 squadre super competitive in lotta per lo scudetto. La Sampdoria aveva appena giocato la finale di Champions League. La Sampdoria mi ha dato tanto. Mi ha fatto capire cosa ci vuole per essere un giocatore forte anche all’estero, di quale mentalità hai bisogno, come adattarti alle nuove culture sia dentro che fuori dal campo» Clarence Seedorf dice grazie alla sua esperienza italiana

SFIDE «Perché voler privare i tifosi di tante sfide affascinanti? Nadal e Federer si sono affrontati più di 40 volte, Nadal e Djokovic ben 59: e credete che la gente si sia annoiata? Invece Real Madrid e Liverpool hanno giocato contro solo 9 volte in 67 anni. Il presidente dell’associazione dei club ha detto che il Real Madrid vuole lanciare la Superlega per paura della concorrenza. Allora dobbiamo ricordargli cos’è il Real: il club più titolato della storia!» Il progetto della Superlega è sempre nella testa di Florentino Perez