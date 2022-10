Sportegolando

MAGLIA ROSA «Come ho detto tante volte abbiamo la maglia rosa che difendiamo con i denti in tutti i modi. Vogliamo portarla più a lungo possibile. Otto giornate non era mai successo» Gian Piero Gasperini si gode il primato dell’Atalanta

TATTICISMI «Credo che nessuna delle due avrebbe meritato la vittoria. A me certe partite non piacciono proprio. Troppi tatticismi, ritmi sempre molto bassi. Ambedue le squadre aspettavano lo spunto del campione o l’errore dell’avversario. Inzaghi e Mourinho sono dei bravissimi tattici, ma il pubblico si aspetta qualcosa di più. A un certo punto mi sono chiesto: ma la faranno un’azione? Non si vedeva nulla, un blocco difensivo da una parte e un blocco difensivo dall’altra» Inter-Roma non è piaciuta ad Arrigo Sacchi

SETE «Provo un piacere incredibile nel guardare Messi ogni giorno. Sta bene, è felice. Messi è un giocatore altruista che sa guidare il gioco ed è abituato a segnare sempre. Ora questa sete di gol sta tornando in lui e tornerà ad essere il migliore del mondo. È ben preparato e, ripeto, è felice. E quando Messi è felice, lavora a pieno regime. Ogni mattina ho la fortuna di trovare Messi in allenamento. Mbappé? Ha preso una botta all’anca contro la Danimarca, è tornato mercoledì dopo 48 ore di riposo ma sabato aveva ancora un livido» Galtier si sta godendo il ruolo di allenatore del Psg