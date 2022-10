Sportegolando

IMMORTALE «Da ragazzo non è stato facile, perché mi hanno paragonato sempre a qualcosa di incomparabile. Non si può paragonare un mortale a un immortale»

Jordi Cruyff ricorda un padre speciale

FILOSOFIA «La squadra ha cambiato pelle, ma sono argomenti che andrebbero trattati con il mister. Posso dire che ho visto ragazzi molto interessanti che stanno già rispettando le nostre aspettative e migliorano di partita in partita. Occorre dare fiducia, l’esperienza la si fa solo giocando. Sono cresciuto come giocatore proprio sotto l’era Bortolotti e dal punto di vista della gestione non è cambiato molto. La filosofia dell’Atalanta è quella di puntare sui giovani e non cambierà mai»

Antonio Percassi, numero uno della Dea

IMPRESA «Il calcio italiano è in crescita, è evidente. Oggi le squadre di medio-bassa classifica giocano un calcio propositivo e questo spinge tutto verso l’alto. I giocatori migliorano in questo modo e questa spinta salverà il calcio. Non si fa un’impresa da soli, ma con i calciatori, l’allenatore, la dirigenza e soprattutto con la gente di Salerno. Tra le tante cose che ho fatto nella mia carriera, questa è certamente quella che mi ha dato più soddisfazione. Fa molto male non lavorare, ma amo il nostro campionato e le nostre squadre»

L’ex Salernitana Sabatini, si è sentito parte di un miracolo