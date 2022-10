Sportegolando

ATMOSFERA «Chiaramente come alla vigilia di ogni partita ero un p o’ teso quando mi sono svegliato ma ho immediatamente percepito un’atmosfera positiva che mi ha aiutato» Alvaro Morata si gode lo stato di grazia con la Spagna

QUALITÁ «La vera esplosione, la dimostrazione delle sue qualità, credo che l’abbia fatta vedere già l’anno scorso. Poi tutto quello che farà sono solo le sue qualità, lui è un ragazzo giovane che ha dei margini di miglioramento incredibili. Per me non c’è nulla di nuovo, non parlerei di esplosione per i gol in Nazionale e in Champions: è la conferma di quanto ha fatto, ora sta dimostrando le sue qualità in Champions e in Nazionale. Paragone con Paolo Rossi? No, non ci vedo le stesse caratteristiche. Mi sembrano due giocatori diversi» Raspadori visto da Alessio Dionisi che lo ha allenato

SENZ’ANIMA «Cristiano ha al suo fianco la sua famiglia e quelli che gli vogliono bene. E queste persone saranno sempre dalla sua parte, indipendentemente da tutto. Ma quello che succede in questo momento non mi sorprende per niente. I portoghesi sputano nel piatto dove hanno mangiato, è sempre andata così. Bisogna aiutare chi ha sempre dato tutto per il Portogallo, ma i portoghesi sono cattivi, meschini, senz’anima, stupidi e per sempre ingrati. C’è un ragazzo che è a terra, sulle ginocchia, e nessuno gli dà una mano» Katia Aveiro, sorella di CR7, sa da che parte stare