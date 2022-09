Sportegolando

BICCHIERE «Al Psg, il bicchiere è sempre mezzo vuoto, non è mai mezzo pieno. Ma è necessario essere molto attenti e non lasciarsi travolgere dalle critiche» A Galtier è bastato poco per capire il Psg

POSITIVITÁ «Il calcio è fatto di alti e bassi. Quando sono arrivato al Milan c’era molta positività. Dopo qualche partita c’è stata un po’ di negatività, ma poi di nuovo positività… É così che va nel calcio. Certo, preferisco la positività alla negatività. Faccio del mio meglio e cerco di dare il meglio di me ogni giorno e diventare un calciatore migliore. Cerco di non pensare troppo alla pressione, cerco solo di fare del mio meglio. So di avere ancora molto da imparare, so cosa posso fare e cerco di migliorare il più possibile. Voglio aiutare la squadra» La filosofia semplice di Charles De Ketelaere

IDENTITÁ «Due volte senza Italia ai Mondiali è un qualcosa di strano, quasi incredibile. Magari gli italiani tiferanno Argentina, visto il legame fortissimo tra i due paesi. Se guardo gli azzurri adesso non li riconosco. Si è un po’ persa l’identità di difesa e contropiede che l’ha sempre contraddistinta. E non è una critica a Mancini. Il suo percorso è stato coraggioso, ma mancano talenti, soprattutto i grandi attaccanti» L’ex attaccante della Fiorentina e della Roma Gabriel Batistuta fotografa così la crisi italiana