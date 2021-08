Sportegolando

CONTINUITÁ «Non è male trovare questo feeling con la vittoria, specialmente in un gruppo di ragazzi meravigliosi che si vogliono bene e tifano l’uno per l’altro. Non era facile. C’era un avversario da rispettare. Siamo partiti un po’ troppo forte, poi abbiamo ripreso il controllo della partita e credo che tutto sommato abbiamo meritato di vincere. Lo scorso anno ci è mancato qualcosina in termini di continuità di risultati. In questa stagione non dobbiamo ripetere gli errori, abbiamo lasciato troppi punti per strada. Servirà la stessa umiltà e la stessa intensità in ogni partita. E poi iniziamo il campionato con l’allenatore che farà la stagione. In questo senso, Tuchel è un valore aggiunto».

Jorginho, terzo trofeo stagionale tra Chelsea e Nazionale

CULTURA «Il livello di stipendio è stato fuori dalla nostra portata, come è successo al Barcellona. Poi c’è anche un problema di cultura, difficilmente riesco a immaginare un Messi in un paese come la Germania. In questo momento si ha l’impressione che gli inglesi stiano dettando legge sul mercato come se il Covid non fosse mai arrivato. Le ragioni di ciò sono le entrate televisive per i diritti tre volte superiori a quelle della Bundesliga e i proprietari molto ricchi sullo sfondo».

Kalle Rummenigge, ex ad del Bayern, commenta le ultime mosse di mercato