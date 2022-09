Sportegolando

GENIALITÁ «La bellezza sono anche le genialità improvvise dei calciatori come Messi. Due i giocatori che incarnano la bellezza: Maldini e Baresi, perché trasformavano le difficoltà in cose facili»

Fabio Capello ha lavorato solo con i migliori

FARMACI «La gente che gioca al calcio deve essere sana. Perché dare dei farmaci a chi è sano? Io penso che i farmaci si debbano dare ai malati. Ho pagato un prezzo per quelle parole, perché diverse squadre che volevano prendermi non lo fecero per i suggerimenti del sistema. Purtroppo il calcio è condizionato da tanti interessi che stanno fuori dal campo. Però per fortuna, almeno fino all’anno scorso, ho potuto fare ciò che mi piace. Dove sono stato la gente si divertiva»

Zdenek Zeman torna su un tema a lui molto caro

CLICK «Non faccio molto caso a quello che dice la gente su di me. Penso sempre che se qualcuno riesce a creare una storia che mi riguarda, farà notizia perché sono il capitano del Manchester United. Ecco perché lo fanno, per fare i click o roba del genere. Ma io sono andato agli Europei dopo un infortunio che mi ha tenuto fermo per otto settimane, non avevo giocato neanche una partita ma sono comunque entrato nella squadra dei migliori del torneo»

Harry Maguire, capitano dell’Inghilterra, è uno dei giocatori più contestati in patria